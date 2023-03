La violencia existente en los medios audiovisuales debe visibilizarse y castigarse: Vanessa Bauche

Con 36 años de carrera de excelencia ininterrumpida y 22 años de labor social Vanessa Bauche llega a Nueva Mujer Talks para compartir su dolorosa experiencia. Previo al Día Internacional de la Mujer, la actriz compartió esta entrevista aún sin saber que su agresor iba a ser liberado de la cárcel días después tras 11 meses de estar detenido.

“Resultó que lo que pasó al interior fue lo más doloroso que he vivido profesionalmente, lo más dañino en términos de salud y de economía porque al levantar la voz y decidir actuar por las vías conducentes y no a través de los medios porque yo no litigo en medios, a menos que tenga una certeza jurídica y algo importante que compartir entonces con mucho gusto lo comparto, pero no litigo en medios, lo primero es poner las cosas en la casilla correspondiente fue lo que hice y eso me trajo un ataque que nunca pensé que iba a recibir por parte de uno de los creadores del show que se enojó mucho uno, porque no quise seguir en el proyecto al enterarme de que una compañera había sido violada en la primera temporada el mismo fin de semana que yo había empezado a ser atacada por la misma persona y que a pesar de tener conocimiento de esto la producción decidió recontratar a esta persona para la segunda temporada”

— Vanessa Bauche