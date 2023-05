`Perroaraña´: lomito se escapa trepando la reja de su casa y se vuelve viral

Video: Lomito escala la reja de su casa para escaparse

Las mascotas formar parte importante de nuestra vida, tanto perros como gatos se han convertido en más que amigos para el ser humano, ya sea por su ternura o por sus muestras de afecto, incluso es fácil encariñarse con ellos cuando hacen alguna travesura.

Así se observa en redes sociales, donde difundieron a un lomito escalando la reja, desde el interior de una casa para poder salir del encierro en el que se encontraba, sin embargo, al momento de estar en la cima, le resultó un poco peligrosa la caída por lo que pensó en regresar, pero como dirían por ahí: para atrás, ni para tomar impulso.

El lomito logró soltar el portón y conseguir su libertad, lo que no contempló es que su dueño Dany Candie (@danielecandia) lo estaba observando, mientras su mascota ejecutaba su escape, por lo que decidió grabarlo para tener evidencia y subirlo a la plataforma de TikTok, al perro sólo le faltó hablar para decirle -me extraña que siendo araña no te sepas esta maña-.

Dicho video consiguió viralizarse y juntar más de cinco millones de reproducciones, casi medio millón de reacciones, ante la actuación por parte del perro, los usuarios comentaron el video con teorías sobre el porqué saltó así la reja, como: “Teoría 1: fue a visitar a su novia, teoría 2: no le gusta su casa”, “el gato de la casa le enseñó para que no pasé trabajo”.

Además el perrito recibió diversos apodos debido a su acrobacia, tales como: perroaraña, el canelo, el perro spiderman Rocky, 007, de la película de James Bond, entre otros.