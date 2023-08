“Los flexitarianos son cada vez más y las opciones alimentarias no animales están creciendo”: Triana Jose Campos

El consumo de un alimento animal tiene una repercusión en el medio ambiente y con esta premisa NotCO surge para por medio de la inteligencia artificial , crear alimentos hechos a base de vegetales pero con el mismo sabor que un alimento animal.

Triana se incorpora a la compañía en 2022 y con un año de experiencia se ha encargado de buscar alianzas estratégicas para la inclusión y el reconocimiento de la compañía.

El propósito número uno de NotCO es la sustentabilidad, al final nosotros buscamos tener productos que tengan un gran sabor pero que al final tengan un impacto positivo en el medio ambiente cuando te los comes, tenemos un algoritmo de inteligencia artificial que es el que replica los productos, es un chef de inteligencia artificial que no solamente replica a los productos que tenemos en México que son 6 categorías, carne, helados, leche, mayonesas etc...pero también puede replicar cualquier alimento de la industria animal

La marca no le habla solamente al segmento de veganos o vegetarianos, la marca le habla a cualquier persona que está buscando una alternativa no animal, por salud, por sabor o indulgencia.

Necesitamos ser incluyentes hoy hay un 4 porciento de veganos y vegetarianos en México, esto que significa, son personas que están buscando constantemente opciones no solo en los supermercados si no en los restaurantes, en los hoteles, cafeterías, uno ser inclusivos y ofrecer opciones de personas flexitarianas que es un 30 por ciento del mercado y que están dispuestas a hacer un cambio o una vez a la semana quieren tomar productos no animales

— Triana Jose Campos