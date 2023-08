La agenda 2024 debe garantizar la protección de niñas y mujeres, exige la diputada Eufrosina Cruz

Eufrosina Cruz, diputada local, indígena zapoteca mixteca, impulsó desde el 2021 la ley en contra del matrimonio infantil, y en 2023 por fin se logra hacer oficial, ya es un delito el que se forcé a las niñas de 14 años a casarse con el pretexto de que “así lo mandan los “usos” y costumbres de su región”.

Eufrosina hizo famosa la frase “abusos y costumbres” caracterizada por su franqueza y su forma de hablar directa, la principal lucha de una mujer indígena que ha llorado y ha caminado esta historia del abuso a las niñas al casarlas obligatoriamente, logra ver consolidada su causa al hacer oficial que se sancionen estas prácticas, no nada más que se prohibieran. Ya que México es uno de los países con mayor recurrencia en los delitos de abuso infantil.

Pero falta trabajo, ahora toca a los tres poderes poner en práctica y a la sociedad velar que se cumpla y que se difunda. Una iniciativa que pretendían que feneciera, porque existe una mafia dentro del poder legislativo que también está involucrada en la industria de la pornografía infantil.

Todos los días, más de 38 niñas en este país son obligadas a convertirse en mujer antes de cualquier otra cosa, “abuso digital” siguiente iniciativa que tiene Eufrosina Cruz para el próximo septiembre, ya que tiene como sanción de 3 a 6 años, la diputada buscará que aumente la sanción aunque le critiquen por buscar los castigos punitivos. Sobre la presidencia y la presencia femenina Eufrosina es tajante:

Por eso es tan importante para las que lleguen, que tengan una agenda de causas de las niñas y las mujeres porque no nada más es llegar, porque soy mujer “ya chingué” ¿Qué vamos a hacer para detener la violencia? ¿Qué vamos a hacer para que todos los días no amanezcan 14 de nosotras ya no están? ¿Qué vamos a hacer para las que están en la toma de decisiones no sufran violencia, para que las niñas no sean ultrajadas y tengan espacio en las aulas? Para que las mujeres no mueran de cáncer de mama o de matriz, pero me frustra ver que al llegar ahí más allá de si eres derecha o izquierda, ver las votaciones y dices ¡no manches! Como le voy a quitar recurso a los refugios para las mujeres violentadas