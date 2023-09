“Estamos dominando un oficio que era sólo de hombres”: Las Amazonas eléctricas buscan la inclusión femenina en la iluminación audiovisual

Nacida en Ciudad de México, conocida como “Anni”, cuenta con más de 17 años en la industria, de los cuales 12 han sido de staff y los demás como Gaffer. Inició como extra, después haciendo limpieza en locaciones y en algunos comerciales como asistente de maquillaje y vestuario. Juntó a las Amazonas Eléctricas, primer grupo femenil de técnicas en iluminación en México, dirigido por ella haciendo mancuerna al lado de Sophia Stieglitz.

Estamos ahora dominando una profesión, un oficio que en algún momento fue dominado por hombres. Cuando yo vi esta oportunidad me emocioné mucho, he tenido mucha suerte y, efectivamente, cuando yo pedí la oportunidad a un gafer, sin titubear me dijo que sí y no lo desaproveché.

— Anni Martínez