¡Por hambre! Oso rompe la ventana de una cabaña en Santiago, NL

Oso rompe la ventana de una cabaña

Los miembros de una familia experimentaron un gran susto cuando un oso negro intentó ingresar a una cabaña situada en la comunidad de “El Manzano”, en el municipio de Santiago. El oso negro de gran tamaño rompió la ventana de la cocina para ir en busca de comida.

Aunque este caso no tiene ninguna característica en particular debido a los numerosos casos y avistamientos de dichos animales en áreas urbanas, ha despertado el interés de miles de internautas en la red.

Lo asombroso de este video es cómo los miembros de una familia y amigos, hacen todo lo posible para impedir que el oso ingrese a la cabaña.

Por lo que un hombre, valientemente, agarró algunas unas tapas metálicas y las estrelló entre ellas mismas para asustar al enorme animal con dicho escándalo.

Luego de los tantos intentos del hombre para que el oso retrocediera, finalmente el animal se enfureció y destrozó la ventana de la cocina. Hecho que generó el temor de los inquilinos.

Posteriormente que rompió la ventana, los individuos se subieron al segundo piso de la cabaña para que el oso se tranquilizara. Luego de unos minutos el oso se marchó camino al bosque.

Después de la publicación del video, los comentarios se hicieron llegar rápidamente, dividiéndose en dos posturas diferentes, una de ellas defendiendo al oso por invadir su habitad natural, mientras que otros compartieron el miedo de los chicos.

“Yo no vi ningún ataque, solo vi al oso consiguiendo comida”, “No se le espanta, es peor”, “Están invadiendo su habitad, que esperaban”, “Salieron con suerte que ese oso no entró”, “Su habitad no entendemos”, “Solo tenía hambre”, se lee en la publicación del video.