Claudio Yarto asiste a la Cámara de Diputados y asegura la existencia del fenómeno OVNI

Claudio Yarto habla de ovnis en la Cámara de Diputados

El fenómeno OVNI ha sido un tema que en los últimos meses ha llamado la atención de los ciudadanos, luego de que la nación de Estados Unidos revelara aparentes naves extraterrestres que resguardaban en sus cuarteles, la sociedad comenzó a interrogarse si la existencia de estos seres era real.

México también se interesó por el tema extraterrestre, le dio suma importancia al llamar a la Camara de Diputados al reconocido periodista y ufólogo, Jaime Maussan, a quien se le considera un experto en este fenómeno.

Maussan se presentó por segunda ocasión ante la Cámara de Diputados, esto con la intención de orientar a los ciudadanos ante la presencia de objetos voladores no identificados dentro del planeta, sin embargo, el famoso investigador no fue el único invitado a esta conferencia.

Ya todo es surreal...



Jaime Maussan invitó a Claudio Yarto a la Cámara de Diputado para defender los #Ovnis... 🤷🏻‍♂️👽🛸 pic.twitter.com/zZhYyPOTOr — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 7, 2023

En un video publicado en redes sociales, se muestra que durante el evento, el músico y vocalista del grupo Caló, Claudio Yarto, asistió al evento como invitado de Jaime Maussan, posteriormente subió al estrado para asegurar que el fenómeno extraterrestre es un tema verídico, el cantante declaró que ha sido testigo de naves extraterrestres.

“Desde 1984 he tenido muchos avistamientos, he tenido la oportunidad de grabarlos, me ha tocado de todo tipo. Los he registrado desde mi casa”, destacó el interprete.

Después de que el clip se publicara en las plataformas de internet, cientos de internautas se expresaron de manera sarcástica ante las declaraciones de Claudio Yarto, aparentemente se negaron a creer en sus comentarios.

“México está más avanzado que la NASA”, “¿Que nos espera?”, “Es el colmo, ¿En qué multiverso estamos?”, escribieron los usuarios.

La primera ocasión en que Jaime Maussan acudió a la Cámara de Diputados, presentó supuestos cuerpos de seres extraterrestres, acto que no fue bien recibido por los ciudadanos, al punto de acusarlo de ser un charlatán, y que provocó la burla de muchos de los internautas.