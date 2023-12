Tiburón mata a una mujer en la playa de Melaque, Jalisco

Tiburón mata a una mujer en playa de Melaque

Una mujer murió tras sufrir la amputación de su pierna por el atroz ataque de un tiburón en playa Melaque, San Patricio, en el municipio de Cihuatlán. Hecho que provocó que la mujer se desangrara y muriera instantáneamente en la orilla de la playa.

De acuerdo con los primeros reportes, el suceso se produjo la mañana del sábado 02 de noviembre a la altura del parque acuático ‘Aqua Fest’.

#Local



📍Este sábado una mujer falleció tras el ataque de un tiburón, en playa Melaque, San Patricio, en el municipio de Cihuatlán.



La mujer sufrió la amputación de su pierna, tras la mordida del animal. pic.twitter.com/rrJCKABSq3 — DK 1250 (@dk1250) December 3, 2023

De acuerdo con la Unidad de Protección Civil de San Patricio Melaque, la mujer había ingresado al agua con su hijo de cinco años de edad, cuando de pronto fue terriblemente atacada por un animal, quien le arrancó una de sus piernas cuando nadaba en la orilla del mar.

Sigue leyendo: Hombre sobrevive a ataque de tiburón porque los delfines lo salvaron

Luego de el ataque, la mujer pidió desesperadamente ayuda, por lo que inmediatamente fue auxiliada por los visitantes y paramédicos de la playa. Afortunadamente, el niño resultó sin ningún rasguño, sin embargo, su madre no corrió con la misma suerte y falleció instantes después de tocar tierra.

En playa Melaque de Cihuatlán en la costa de Jalisco, un tiburón atacó a una mujer, lo que le provocó la muerte. pic.twitter.com/0rHv3XoI3S — David Ordaz (@david_ordaz) December 3, 2023

Ante este hecho, el gobierno municipal de Cihuatlán emitió una alerta e indicó que tras dicho acontecimiento no habría ninguna actividad en la costa.

“Suceso extraordinario, obliga a organizadores a suspender evento, tras el ataque de un tiburón frente a Parque Acuático y Cooperativa Punta Farallón en Playa Melaque, San Patricio, municipio de Cihuatlán, Jalisco”

A las 11:00 horas de hoy en playa Melaque, Jalisco, a la altura del parque acuático del balneario y la cooperativa Punta Farallón en San Patricio Melaque, en Cihuatlán una mujer turista fue atacada por un tiburón y lancheros sacaron a la lesionada del mar a las playa donde murió. pic.twitter.com/rr7kCC7Y3x — JALISCO ROJO OFICIAL (@JaliscoRojo) December 2, 2023

Tras viralizarse las terribles imágenes, usuarios en redes sociales debatieron sobre este suceso, algunos de ellos comentaron que la mordida fue de un tiburón, mientras que otros debatieron que fue un cocodrilo.

“Si no me equivoco justamente en ese mismo lugar estuve el año pasado, recuerdo que más en la derecha había un lago (aparte de la playa) y creo que recuerdo a alguna persona decir que ahí había cocodrilos. Quizá me confunda de lugar, pero lo veo muy parecido”, “Los tiburones no suelen atacar gente y a nivel mundial solo 12 personas mueren por ataques de tiburón al año. Es más probable que haya sido un cocodrilo perdido”, se lee en los comentarios.