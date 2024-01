“La corrupción se elimina con la participación de todos”: Sarahy Guarneros

Sarahy Guarneros es Politóloga e Internacionalista por la Universidad de las Américas Puebla y actualmente coordina el seguimiento del Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres en el estado de Puebla y es Titular del Consejo Ciudadano de Derechos Humanos e Igualdad entre Géneros.

“Es una propuesta de como generar políticas públicas con perspectiva de género, con interculturalidad e interseccionalidad, somos feministas, estamos especializadas, no todos los días nos vamos especializando en temas de derechos humanos, ‘ReDefine Puebla’ trabaja temas de derechos sexuales, reproductivos y el derecho a decidir y también la prevención del embarazo en adolescentes, ya que Puebla tiene uno de los índices más altos en este tema”

Sarahy Guarneros

REDefine Puebla es una red de mujeres jóvenes en Puebla que promueven y defienden los derechos sexuales y reproductivos, el acceso al aborto legal y seguro y la prevención del embarazo no deseado de las y los jóvenes mediante acciones de incidencia.

“Temas que están muy desarrollados en nuestra cultura como ‘el que no tranza no avanza’, como vamos a hacer, como las vamos a transformar y como vamos a visibilizar que en nuestra defensa y en nuestras colectivas también esto nos afecta, la corrupción si nos afecta e incluso nos enferma porque no permite que avancen nuestras agendas, cuando queremos acceso a la información o transparencia de los recursos ahí nos encontramos que no es tan sencillo”

Sarahy Guarneros

8 organizaciones generaron la propuesta de crear la plataforma anticorrupción desde otra perspectiva, conjuntar las diferentes agendas en la república, hablar y juntarlos en este tema en la participación colectiva. Como colectivas de la sociedad civil es importante ver a quienes están en el poder.

“Acciones realmente se llevaron a cabo, para ellos acciones es repartimos tantos condones, pero ¿se dio información? ¿Se sensibilizó? Se entregan a los adolescentes sin embargo ellos dicen: “no puedo llegar con esto a mi casa”, ¿Cómo le hacemos para llegar a los padres de familia? Sensibilizarlos en la importancia de los métodos anticonceptivos, promover una sexualidad informada y con conciencia, porque finalmente va a pasar, todo esto es tan solo uno de los ejemplos”

Se busca ser aliada, se proponen diferentes herramientas para los tomadores de decisiones, una de ellas es la información transparente y de fácil acceso. Inclusión, diálogo sin términos complejos, comunicación integral y eficiente, relación estratégica con el gobierno, redes y alianzas basadas en el cuidado colectivo, estar acompañadas.