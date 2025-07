Ange Joy de Díaz, junto con su esposo Miguel Ángel Díaz, es la visionaria detrás de Olivea Farm to Table, el restaurante galardonado con Estrella Verde y Estrella Michelin que ha revolucionado la gastronomía en el Valle de Guadalupe. Su enfoque busca crear una atmósfera que celebre la naturaleza en cada detalle, generando una conexión auténtica entre el huerto, la arquitectura y los comensales.

“Si me pide la vida así, lo hago, muchas de las cosas que hicimos fue sin pensar, simplemente actuar con el corazón, que queremos, hemos llegado a donde queremos, todavía falta, pero estoy muy contenta”, afirmó Joy.

La fuerza femenina detrás de Olivea, el restaurante con estrella Michelin que conecta alma, tierra y sabor

En Olivea, no se improvisa: se planta, se cuida, se transforma. Lo que un día nació como un restaurante farm to table en el Valle de Guadalupe, hoy es una marca viva —un ecosistema de experiencias que incluyen restaurante, café, hotel y lounge—, sostenido por un principio inquebrantable: la honestidad. “Para mí, Olivea es honestidad”, responde sin dudar Ange Joy.

<i>Tienes que aceptar tus momentos de ser débil, porque Débil es parte de ser más fuerte, porque esos momentos donde estás tirado en el piso dudando de todo y te preguntas como voy a sobrevivir un día más, le dan más sazón a los logros, vivir y entender que todo se termina, el mal se termina, lo bueno se termina, nada más nunca te rindas porque todo tiene su ciclo.</i> — Ange Joy

Las reglas de la naturaleza son las mismas de Olivea Farm to table, Lo natural los hace buscar el camino de opciones, su hija Adriana ayuda a Ange para organizar los productos del campo y también el Chef y su marido. La estrella Michelin ha llegado porque no la estaban buscando, buscaban simplemente la perfección de lo imperfecto (la frase favorita de Ange) La conexión con la tierra le permite conectar con la gente que los visita.

“El costo de ser sustentable no es más económico, no tengo un menú a la carta porque eso nos quita de ser sustentable, el tomate no porque está en mi huerto es más barato, al contrario, es más caro. La vida Rápida y la comida rápida nos han hecho perder el hecho de que lo sano es barato, al contrario, se ha convertido en un lujo, es algo ilógico”, señaló Ange.

En un mundo saturado de discursos verdes y conceptos gourmet vacío, Olivea no busca impresionar; busca conectar. Con la naturaleza. Con el paladar. Con la verdad. Porque cuando lo que comes es lo que crece a tus pies, no hay marketing que supere a la realidad. Entender que no puede cambiar de la noche a la mañana a alguien que ha vivido la comida rápida y lo instantáneo. Poco a poco implementan retos para aprender a vivir con lo autosustentable, desacostumbrarse a usar plásticos. Una de sus metas es llegar al cero desperdicios, un reto grande para como funciona el mundo.