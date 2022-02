¡Hartazgo en la Udlap! Estudiantes trastocan vialidades de Cholula al no poder entrar al campus

Estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) se volvieron a manifestar y cerraron la recta Cholula ante el hartazgo de no poder regresar a clases presenciales y que las autoridades se deslinden del conflicto legal, diciendo que ellos no tienen el control del campus pese a que elementos de la policía mantienen cerrados los accesos.

Desde la tarde de este 1 de febrero, estudiantes y familiares acudieron a los diferentes accesos de la universidad, ubicada en el municipio de San Andrés Cholula, para pedir una vez más que se les permita el acceso.

Ustedes llevan menos de 20 minutos esperando, nosotros llevamos más de siete meses esperando, que nos regresen la universidad, ¿ustedes se sienten cansados?, imagínense lo que sentimos, Udlap libre, Udlap libre”, gritaron mientras automovilistas esperaban a que liberaran el paso.

Incluso al lugar llegaron patrullas de la Policía Estatal para impedir que los alumnos siguieran bloqueando los accesos; no obstante, lo estudiantes empezaron a gritarles “Barbosa, entiende, la Udlap no te quiere, fuera, fuera”.

Otro grupo se dirigió hacia la Recta a Cholula y fueron bloqueando el paso con sentido a Puebla, provocando un caos vial, pero también el apoyo de algunos automovilistas que escuchaban sus consignas.

Minutos más tarde, diputados locales del PAN acudieron a las instalaciones de la universidad para comprobar que el acceso está restringido a alumnos y docentes. Esto, después de que la diputada del PT, Nora Merino Escamilla, los retara a asistir, pues defendió que la administración de Miguel Barbosa Huerta no tiene injerencia alguna con el cierre del campus.

Los invito a ir, a ver si (la Udlap) está tomada por el gobierno del estado. Los reto diputados, vamos a ver si el ejecutivo y la Secretaría de Seguridad tiene tomadas las instalaciones y, saliendo, vamos y si quieren después nos echamos una comida”, alardeó la legisladora.

Y es que la diputada Mónica Rodírguez Della Vecchia aprovechó para denunciar la omisión del titular de la SEP, Melitón Lozano Pérez, por no realizar acciones que permitan garantizar la educación en la universidad, luego de que el funcionario dijo que el caso es de años atrás y no fue provocado por el Gobierno Estatal, por lo que tampoco la dependencia tiene injerencia y “no se puede devolver lo que no se tiene”.

El secretario de Educación, @MelitonLozano señaló que el problema en la #Udlap, es un caso de una institución educativa de carácter privado que se tiene que dirimir en tribunales. 1/2 pic.twitter.com/bnUuGg90Mw — H. Congreso de Puebla (@CongresoPue) February 1, 2022

Artistas y cantantes se suman para exigir liberación

En medio de la disputa legal que involucra a la Fundación Mary Street Jenkins y al patronato de la Udlap, artistas, actores, críticos de cine, entre otros se unieron para exigir la devolución del campus a fin de no seguir afectando a los más de 10 mil alumnos, docentes y trabajadores.

A través de las redes sociales de padres de familia, se difundió un video en donde artistas como Benny Ibarra, Adal Ramones, Celina del Villar, Areli Paz, Juan Carlos LazFernando Rovzar, destacaron que también las comunidades de San Pedro y San Andrés se han visto afectadas porque no hay clases presenciales.