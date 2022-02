Udlap pide a estudiantes no entrar por la fuerza; exigen entrega ‘formal’ del campus y ‘no simulación’

La Universidad de las Américas de Puebla (Udlap) invitó a los estudiantes y profesores a no entrar “por la fuerza” a las instalaciones del campus, hasta que un Juez entregue formalmente el plantel a la rectoría que encabeza Cecilia Anaya Berríos.

En una transmisión por Zoom, el abogado legal, Carlos Robledo explicó que podría haber consecuencias legales contra quienes entren sin una orden judicial, por lo que también las autoridades de la Udlap esperan a que sea la entrega formal ante un Juez.

Yo haría el llamado a los alumnos y profesores a que no violentaran algo que no es necesario, la Ley está de nuestro lado, los jueces nos han dado la razón, si entran por la fuera podría haber alguna implicación incluso personal para ellos porque la posesión la siguen teniendo los espurios”, señaló.

Explicó que, ante los diferentes recursos presentados, el Juez 60 de lo Civil es quien concentra todos los procesos y dictará un resolutivo final en torno a la decisión del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil que, desde el 27 de octubre, ordenó al patronato encabezado por Horacio Magaña Martínez, devolver de manera formal las instalaciones del campus de San Andrés Cholula.

Reiteró que hasta que hasta que el campus sea devuelto, a través del juez local en Cholula, y un funcionario judicial los acompañe, harán uso de las instalaciones para reiniciar las actividades académicas, en tanto, la apertura “es un bonito show”.

Por eso decía que lo que hicieron ayer es un bonito show pero no pasa de eso, porque no tienen ningún sustento legal y no están cumpliendo con lo que dictó el juez federal, entrégaselo a este patronato (que preside Margarita Jenkisn de Landa). Si entre ellos quieren jugar a que ellos tienen la posesión, es un juego perverso”, señaló.