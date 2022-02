Ríos Piter renuncia a la rectoría de la Udlap para que “no haya más pretextos” y estudiantes regresen al campus

El ex senador, Armando Ríos Piter renunció a la rectoría de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) para que no “haya más pretextos” y el campus regrese “a la normalidad”, y los estudiantes puedan tomar sus clases presenciales.

La decisión se da en medio de las protestas y el plantón que realizan estudiantes desde hace una semana, quienes piden se regrese el control del campus a la rectora interina, Cecilia Anaya Berríos, reconocida por el patronato avalado por la Fundación Mary Street Jenkins.

A través de sus redes sociales, Ríos Piter destacó renuncia al patronato “legalmente reconocido” y deja su cargo como rector designado, con el objetivo de colaborar a la solución del conflicto que se presenta en la institución por el presunto desvío de recursos a la Fundación.

He decidido presentar mi renuncia al patronato legalmente reconocido de la #UDLAP, para que no haya más pretextos y el campus regrese de inmediato a la normalidad. pic.twitter.com/FahbabWLGg — Armando Ríos Piter (@RiosPiterJaguar) February 8, 2022

Me di cuenta de que se trata de un conflicto que podría llevar años, por un lado, a una de las partes le fue entregado el campus universitario como medida para evitar que se siguiera afectando el patrimonio de la Fundación, a otra, se le ha permitido mantener la administración de las cuentas bancarias con lo que han mantenido el pago de la nómina”, declaró.

Lo anterior, dijo, responde a la resolución del Poder Judicial de Puebla que dio el pasado 1 de febrero, en la que solicita que el personal administrativo y docente, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), participen en actividades educativas y académicas presenciales dentro del campus.

Seguiré atento y con la firme disposición, como lo hice desde el primer momento en que tomé protesta como rector, de que la transparencia y el diálogo ayuden a la Udlap”. — Armando Ríos Piter.

No obstante, los estudiantes se rehusaron a ingresar al campus, hasta que las instalaciones fueran entregadas “formalmente” a Cecilia Anaya Berríos, desde entonces continuaron con la serie de manifestaciones e instalaron un plantón, con carpas, butacas y escritorios improvisados para tomar clases presenciales y en forma de protesta a su exigencia.

El nuevo patronato nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, encabezado por Horacio Magaña Martínez, nombró el 12 de julio a Armando Ríos Piter como rector; sin embargo, la Fundación Jenkins, principal donataria de la institución, desconoció el nombramiento.

Tras la publicación los comentarios no se hicieron esperar, los estudiantes cuestionaron que no se podía renunciar a algo que no se obtuvo de manera legítima, e insistieron en el retiro completo del denominado nuevo patronato y entrega del campus a Anaya Berríos.