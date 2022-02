¿Te ofrecieron un stand para la Feria de Puebla? ¡Cuidado, es un fraude!

El Gobierno de Puebla advirtió sobre un posible fraude en la oferta de espacios para la Feria de Puebla, pues hasta la fecha no se ha iniciado ningún proceso de contratación para los stands ni para elencos de artistas.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal, Miguel Barbosa Huerta precisó que se han identificando grupos de WhatsApp, donde circulan anuncios que presentan supuestas fechas, elencos de artistas del palenque; además de que “por otro lado” hay gente que anda ofertando espacios para el recinto ferial.

Apuntó que hasta la fecha no está concretada alguna empresa para poder llevar a cabo este tipo de eventos, pues tiene que haber un procedimiento legal, a través de una licitación, invitación restringida o una adjudicación, por lo que se trataría de intentos de defraudación.

Actualmente la administración estatal, ni alguna de las instancias que la conforman, está ofertando espacios comerciales para la Feria de Puebla.

Actualmente la administración estatal, ni alguna de las instancias que la conforman, está ofertando espacios comerciales para la Feria de Puebla.

Exhortamos a la ciudadanía a no dejarse llevar por posibles fraudes y mantenerse informado en cuentas oficiales.

Los temas de las empresas que intervengan en la feria tiene que ser bajo los procedimientos legales, todavía no resolvemos porque será a través de una convocatoria, no puede haber sin que haya una organización al respecto”,

Barbosa Huerta comentó que sería ingenuo que alguien cayera en este tipo de engaños; no obstante pidió a la ciudadanía tener cuidado y no dejarse llevar por falsos anuncios que no se emiten a través de cuentas oficiales del gobierno.

Eso habla del interés que está despertando nuestra feria, la vamos a poner al nivel de las mejores del país, va a recuperar la feria lo que fue en otro tiempo, esa gran fiesta, para hacerla no la de un palenque, de una plaza de toros, de un teatro del pueblo, la feria cultural, industrial, agrícola, pecuaria, turística, de todo lo que significa la riqueza de este estado”, dijo.

El enero, el gobernador confirmó que la Feria de Puebla regresaría en mayo después de dos años que fue cancelada por la contingencia sanitaria del Coronavirus.

Aunque no anunció fecha, esta se llevaba cabo del 21 de abril al 15 de mayo, con exposición industrial, artesanal, agrícola, ganadera, comercial, danzas regionales, actuaciones artísticas, palenque, antojitos mexicanos y juegos mecánicos.