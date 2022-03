¡Inexplicable! Estudiante de prepa golpea a su maestro con un martillo; universidad lo expulsa

Un estudiante de la preparatoria de la Upaep, ubicada en el barrio de Santiago, de la ciudad de Puebla, agredió con un martillo a su profesor durante la clase como si se tratara de uno de los casos que han ocurrido en el extranjero. La universidad determinó expulsarlo, mientras que el maestro recibe atención médica.

El Secretario General de la Upaep, José Antonio Llergo Victoria explicó que el hecho ocurrió alrededor de las 8:30 horas cuando el estudiante de segundo semestre se encontraba en clase realizando una actividad en equipo en las instalaciones de la avenida 9 Poniente, entre las calles 13 y 15 Sur de la ciudad.

Tras una aparente discusión o desacuerdo con su maestro, tomó un martillo que aparentemente se encontraba en el lugar y golpeó en el brazo a su profesor, por lo que inmediatamente fue controlado por las autoridades escolares.

La baja definitiva será la sanción que se aplique al muchacho. No hay un antecedente de conductas irregulares del chico, no hay mala conducta, no hay malas calificaciones. Es algo inexplicable en este momento”, apuntó.