Ellos son los ex funcionarios de Claudia Rivera señalados por uso indebido de recursos

La ex coordinadora de comunicación social, Magaly Herrera López, y el ex secretario general, Damián Romero Suárez, en el gobierno de Claudia Rivera Vivanco, son acusados por uso indebido de recursos públicos del Ayuntamiento para beneficio de la entonces candidata a la reelección en 2021 y ex alcaldesa de Puebla.

Así lo determinó el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) durante la sesión virtual de este jueves, en donde se resolvió el recurso TEEP-AE-037/2022 presentado por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado (IEE), César Huerta Méndez.

En dicha asunto se señaló que Herrera López y Romero Suárez dieron una conferencia de prensa el 25 de marzo del 2021, donde se pronunciaron contra las medidas cautelares impuestas a la entonces presidenta municipal de Puebla y candidata de Morena a la reelección, Claudia Rivera, lo que se interpretó como violación a la veda electoral por parte de la Comuna.

Los magistrados determinaron que los ex funcionarios participaron en carácter de servidores públicos y se utilizaron recursos públicos, debido a que la conferencia de prensa se celebró en día y hora hábil en las instalaciones del Ayuntamiento, desde Palacio Municipal y fue transmitido en la red social del Gobierno Municipal.

Las manifestaciones se centran en el sentido de la existencia de una guerra jurídica emprendida en contra del Ayuntamiento de Puebla por parte de la autoridad electoral, así como que se permitió que actores políticos sabotearan el actuar del Ayuntamiento. (...) Se declara existente la conducta relacionada con el uso indebido de recursos públicos”, concluyó la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez.

Cabe mencionar que la resolución del TEEP puede ser impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf); mientras, los ex funcionarios serán notificados para que el Órgano de Control Interno del Ayuntamiento determine las medidas correspondientes.