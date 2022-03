Universidades invierten hasta 10 mdp para generar espacios seguros en el regreso a clases presenciales

Universidades privadas en Puebla han invertido hasta 10 millones de pesos en las medidas de higiene y adaptaciones para garantizar espacios seguros dentro de las aulas en el regreso a clases presenciales.

En entrevista con Publimetro, Omar Gutiérrez Peral, coordinador de Educación Virtual de la Ibero Puebla resaltó que las instituciones tuvieron un tiempo récord para asimilar la transición, y el reto fue definir las estrategias adecuadas para pasar de la presencialidad a la virtualidad, así como a los escenarios híbridos.

Sin embargo, dijo que en su caso fue exitoso el proceso, ya que desde lo pedagógico se trabajó en diseñar estrategias, escenarios e infraestructura para que el programa educativo fuera eficiente, lo cual provocó que en la actualidad el 100% de los profesores ya hacen uso de alguna herramientas de contenido interactivo.

Indicó que, en una encuesta realizada, el 97% de los profesores consideran que el desempeño de los estudiantes ha sido bueno, muy bueno o excelente y el 92% de los estudiantes considera que el desempeño de sus profesores ha sido bueno, muy bueno o excelente.

En cuanto a lo técnico, dijo que la comunidad percibe que las herramientas han sido adecuadas, no solo por los equipos de transmisión para el modelo híbrido, sino los espacios virtuales y otras tecnologías que consideran han ayudado al tema del transición.

En la dimensión afectiva, como parte de los resultados, resaltó que la comunidad estuvo sometida a niveles de estrés durante muchos meses, durante la transición se pudo observar una serie de emociones, como frustración, tristeza y estrés al inicio de la pandemia a este momento en el que “se sienten más tranquilos, seguros, sí con un nivel de estrés pero que no se compara con el del inicio”.

Actualmente las instituciones permiten un aforo del 60 al 70% de los estudiantes y profesores a fin de evitar contagios por Covid-19 dentro de los salones y espacios comunes.

Por su parte, Gerardo Lozada Morales, profesor de Ciencias Políticas de la Udlap, coincidió que la institución ha trabajado para mantener las aulas limpias, hay un conteo para el máximo de personas y los salones son amplios, además de que se ha puesto señalética en las áreas comunes a fin de generar estos espacios seguros.

“Los cambios son evidentes, aulas limpias, usar bien el cubreboca, eso para mí como docente ha sido difícil porque no puedo respirar bien y no puedo hablar bien, he optado por mi sana distancia porque a veces termino afónico, pero es cómo puede uno interactuar con estas medidas sanitarias”