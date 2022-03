Agencias de viajes alertan de fraudes a través de internet

Al menos ocho de cada 10 viajeros fueron víctimas de fraude por alguna agencia de viajes en Puebla durante la pandemia, por lo que estas tuvieron que mejorar sus servicios y recibir capacitación; destinos principalmente en la Sierra Norte ya operan al 100%.

En entrevista con Publimetro, Israel Hernández Oliver, fundador de la agencia Viajeros Poblanos, comentó que por la pandemia algunas personas aprovecharon el aumento del comercio digital para realizar fraudes, por lo que la Secretaría de Turismo (Sectur) federal apoyó a estas empresas con capacitaciones para mejorar la confianza de los usuarios.

No obstante, dijo que en otros casos tampoco es garantía que las “agencias” tengan una oficina, pues sigue la desconfianza y hay clientes que “sin pena” preguntan de todo, cuánto tiempo llevan, nombre de los responsables, entre otros, pero la única verdad llega en el momento en que viajan.

Ante esto, comentó que la Sectur se acercó a las agencias para ofrecer capacitaciones también para que los usuarios sepan verificar que las agencias estén registradas, que estén en funciones, que no cancelen servicios, entre otros.

“Nos dieron cursos para no mentirle al público, de no exagerar o no disminuir riesgos, no hacer sentir más cómoda a la gente de lo que en realidad era, sí recibimos muchas capacitaciones (…) Sectur se aplicó en ese tema, de Turismo del estado estuvieron pendientes de save travels, revisaban instalaciones y que funcionaran bien”