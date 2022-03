Pese a tragedias, no hay operativos contra la pirotecnia en Puebla

El gobierno de la ciudad, encabezado por Eduardo Rivera Pérez, no ha retomado los operativos contra la venta de pirotecnia, principalmente en los mercados municipales donde tradicionalmente se comercializan estos productos.

A pesar del aumento en accidentes, los operativos contra la pirotecnia en Puebla han quedado en el olvido, pues el gobierno municipal no ha realizado decomisos desde el año pasado.

En entrevista con Publimetro, el director de Protección Civil municipal, Gilberto González Labastida indicó que el histórico de decomiso que se realizó en la gestión pasada fue de hasta una tonelada de pirotecnia; sin embargo, no se han retomado los operativos que se hacían, principalmente en los mercados de la ciudad, donde tradicionalmente se comercializa este producto.

Aunque no se han realizado decomisos de pirotecnia en los primeros meses del 2022, el funcionario comentó que se ha pedido a quienes solicitan el manejo de explosivos en algunos eventos o festividades que cumplan con la documentación correcta.

En días previos, el alcalde Eduardo Rivera Pérez anunció que analizarán modificaciones al Coremun para prohibir el uso de pirotecnia en festivales de la ciudad, a fin de evitar accidentes como el del pasado domingo, cuando se registró la explosión de una camioneta con pirotecnia en la colonia Ampliación Balcones del Sur, de la capital.

Ante esto, González Labastida comentó que se seguirá trabajando con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el área de Normatividad para hacer revisiones periódicas en establecimientos ubicados dentro de los centros de abasto de la ciudad, así como en alrededores, para evitar la venta de pirotecnia.

Sobre los hechos del 20 de marzo comentó que en este tipo de festividades la gente no utiliza de manera correcta la pirotecnia, ya que los hace de forma manual sin la ayuda de algún dispositivo, ni tampoco con el apoyo de un experto.

“Ese tipo de actividades no son correctas, ya que la manipulación de pirotecnia de forma manual no es apropiada, tiene que ser a través de dispositivos específicos para la detonación o un técnico especializado, las prácticas donde se saca el cohetón, se prende y se suelta no son apropiadas”, comentó.