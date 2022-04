Familias afectadas por edificio colapsado en Puebla claman apoyo a casi tres meses de la tragedia

A casi tres meses de la explosión de un tanque de gas que dejó colapsado un edificio en la colonia San Matías, del municipio de Puebla, las familias afectadas por los hechos claman apoyo de las autoridades, pues entre estas hay un joven que no puede caminar y el resto ha tenido que tomar rehabilitación por su cuenta.

Norma Nasheli Moreno Lozano cuenta a Publimetro sobre los hechos y refiere que fueron cuatro personas las que perdieron la vida tras el derrumbe del edificio ubicado en la 2 Poniente y Diagonal Defensores de la República; una señora de 40 años que vivía en el departamento uno; Rous y Roberto, del departamento dos; y un joven del departamento cinco.

Sin embargo, destacó que los sobrevivientes quedaron con lesiones graves; el señor Jaime, con una pierna fracturada, quien vivía en el departamento cuatro, ella y Eduardo Serrano Sánchez, un joven de 23 años, con el que vivía en el número seis.

Explosión en edificio de Puebla Foto: Cortesía

Leer también: Edil de Xochimehuacan propone panteón o parque en zona cero de la explosión

Indicó que tras los hechos, fueron trasladados al Hospital de Traumatología y Ortopedia, del Gobierno de Puebla, en donde le diagnosticaron fractura de tres lumbares, esguince en el cuello y una lesión en la cadera, lo cual no le permitía caminar; en tanto Eduardo tuvo fractura de la columna, “cuando nos cayó la pared encima me dijo que no sentía las piernas”.

Víctima explosión Norma Nasheli es una de las sobrevivientes de la explosión en un edificio de Puebla; sin embargo, resultó con lesiones en el cuello y columna. Foto: Cortesía

Apuntó que ella tenía ocho meses viviendo con Eduardo en el departamento, aunque nunca tuvo contacto con los propietarios del edificio, el encargado de cobrar la renta era el dueño del negocio de radiadores, que estaba junto a la entrada principal, de donde explotó el tanque de gas.

“Un día antes los vecinos habían comentado que olía a gas, al siguiente día por la noche llegué y sí olía muy fuerte, avisamos en el chat que teníamos de vecinos y pedimos que checaran sus conexiones, porque olía mucho a gas, ahí mismo estaba el señor al que le pagábamos la renta y él nos dijo ‘en el día no hubo problema, ustedes chequen’”, dijo.

[ Mantén en orden la azotea de tu hogar ]

Norma Nasheli destacó que solo al inicio ofrecieron apoyo psicológico por parte del DIF municipal; en tanto los familiares de las víctimas fallecidas han acudido a las instancias legales para denunciar a los dueños del edificio por los hechos, quienes se han deslindado de la reparación de daños.

“Por parte del gobierno no hemos recibido ayuda, nada, nadie de todos nosotros, el papá de Rous es el que está checando con el Ministerio Público pero les dijeron que el caso se los iba a dar a otro abogado. Los familiares de los fallecidos son los que han checado lo de las denuncias”.

En ese sentido, pidió apoyo para la rehabilitación de Eduardo, ya que “su familia es de escasos recursos” y la falta de movilidad en sus piernas le ha traído otras complicaciones como infección en los riñones, ya que permanece casi todo el tiempo en cama.

“Todo su mundo se está viniendo abajo, es muy joven, me dice ‘yo ya no quiero vivir si ya no puedo caminar’, en el hospital de traumatología no le hicieron bien estudios, solo le dijeron ‘es que te lastimaste mucho las piernas y nada más te vamos a dar terapia’, aseguró.

Comentó que ella se regresó al estado de Oaxaca, de donde es originaria, y ahí sus padres la han apoyado con su rehabilitación; en cuanto a sus gastos, comentó que desde febrero tomó tres fisioterapias por semana, las que costaron 200 pesos por sesión y cada consulta 500 pesos, más otros 600 pesos de estudios que se ha tenido que realizar.

Víctima explosión Norma Nasheli es una de las sobrevivientes de la explosión en un edificio de Puebla; sin embargo, resultó con lesiones en el cuello y columna. Foto: Cortesía

“Yo salí del hospital en silla de ruedas, empecé a dar mis primeros pasos sin bastón al mes, pero no me podía sentar más de 30 minutos, no podía agacharme o bajar las escaleras, ahorita ya estoy más normal, ya se está regenerando todo”, apuntó.

Madre pide apoyo para rehabilitación de Eduardo

Rosario Sánchez Yañes, mamá de Eduardo, clama apoyo para su hijo, ya que hay días que no puede llevarlo a sus sesiones de rehabilitación porque un taxi le cobra 500 pesos para poder trasladarlo al Hospital de Traumatología del estado, además de los insumos médicos que debe comprar para su curación y la dieta que requiere.

“No que yo recuerde a nosotros no se nos ha acercado nadie, solo vinieron una vez del DIF, nos dijeron que iban apoyarnos, nos pidieron copias, nos prestaron una cama, pero ya me la están pidiendo porque dijeron que son tres meses, pero mi niño la necesita”, dijo a este medio.

Indicó que actualmente Eduardo está tomando paracetamol, tramadol y otro antibiótico; mientras que, en la rehabilitación “le suben los pies, los bajan, los doblan, le mueven el tobillo, y cuando le doblan el pie le molesta”; no obstante, no le han dado un diagnóstico más preciso sobre si volverá a caminar.

“(Del DIF) Nos dieron como cinco despensas, pañales nos dieron dos bolsas, pero ya nada del municipio, nada, no tenemos un apoyo fijo, yo les dije ‘yo requiero de una silla para poder moverse’, con la pena no trabajo y estoy ayudando para moverlo, no me lo aguanto, sí necesito apoyo económico”.

Reparación del daño compete a particulares

Este medio contactó al área de comunicación del Ayuntamiento de Puebla para conocer sobre el seguimiento del caso, pues lo último que declaró el alcalde, Eduardo Rivera Pérez, fue que en febrero iniciarían los trabajos de remoción de escombros del edificio colapsado, el cual ya fue demolido completamente.

“El Ayuntamiento entró como primer respondiente y en el rescate, pero ya en el tema de reparación de daños es un proceso ante Ministerio Público”, respondieron.

En cuanto a las lesiones refirieron que los afectados podían acudir al DIF muncipal, pues la dependencia contaba con un área de rehabilitación.