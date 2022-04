Hay más responsables de crimen contra estudiantes en Huejotzingo, advierte abogado

A dos años de los hechos, se condenó a tres personas por el asesinato de tres jóvenes estudiantes de Medicina, dos de ellos originarios de Colombia y un conductor de Uber durante el Carnaval de Huejotzingo; sin embargo, habría más implicados en los hechos y no han sido detenidos por la Fiscalía General del Estado (FGE).

La familia los estudiantes: Ximena Quijano Hernández, de 25 años y José Antonio Parada Cerpa de 22, originarios de Colombia, así como de Francisco Javier Tirado Márquez, de 22, originario de Veracruz, acompañados de su asesor jurídico, Ricardo Fernández Fuentes, se trasladaron a la ciudad para ofrecer una conferencia de prensa y dar detalles del caso.

Familiares de estudiantes asesinados en Puebla El abogado y los familiares de los 3 estudiantes de medicina asesinados en 2020 en Huejotzingo confían en que se impondrá la pena máxima a los detenidos. Foto: Agencia Enfoque

El abogado defensor de los padres de los jóvenes, informó que durante una audiencia que se realizó en el Tribunal de Enjuiciamiento, los responsables Lisset “N”, Pablo “N” y Ángel “N”, fueron señalados de los delitos de homicidio calificado y robo de vehículos.

Mencionó que, a pesar de que Fiscalía detuvo a Felipe N alias “El Pirulí” y lo presentó como líder de la banda que mató a los cuatro jóvenes, no tiene indicio de que esté involucrado con los detenidos.

No obstante, Fernández Fuentes dijo que el abogado particular de los condenados reveló que no solo participaron estas tres personas, por lo que piden una aclaración a las autoridades y que se de seguimiento al caso.

Padres confían en que autoridades apliquen la pena máxima

Angélica Cerpa, madre de José Antonio Parada, dijo que aunque aún queda duda si las personas detenidas fueron los responsables del asesinato de los jóvenes, celebró que por fin encuentren tranquilidad tras el proceso que fue difícil para todos los padres, por lo que esperan que la próxima semana se les de la pena máxima a los responsables.

“El resumen es que a nuestros hijos nos los asaltaron en un vehículo, nos los secuestraron, nos los golpearon, nos los asesinaron y después fueron y los tiraron como si fueran basura en un lugar alejado de Huejotzingo. Eso, digamos, es la conclusión de todas las pruebas (...) uno siempre tiene la duda de que si las personas detenidas son o no (los responsables) y sí son”. — Angélica Cerpa, madre de José Antonio.

Será el próximo martes cuando el Tribunal individualice la pena de los asesinos, dependiendo del grado de participación, aunque el abogado adelantó que la pena puede llegar hasta los 75 años.

El pasado 24 de febrero de 2020 los estudiantes acudieron al carnaval de Huejotzingo y abordaron un taxi ejecutivo de la plataforma Uber para regresar a Puebla; sin embargo, al día siguiente sus cuerpos sin vida fueron encontrados en la junta auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco.

A raíz de esto, estudiantes de medicina de la BUAP y Upaep se organizaron para convocar a una Mega Marcha Estudiantil, posteriormente sumó a la demanda de justicia de otras instituciones públicas y privados.

Esta fue la movilización estudiantil más grande registrada en Puebla en los últimos años, ya que más de 150 mil estudiantes de más de 80 instituciones educativas de la entidad y otros estados se unieron y salieron a las calles para exigir justicia por las ejecuciones de los tres estudiantes de Medicina y el conductor de la plataforma de taxis.