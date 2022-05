Difunden en redes ‘modus operandi’ de secuestros a mujeres; autoridades advierten fake news

Autoridades universitarias y de gobierno se coordinan para reforzar la seguridad ante intentos de secuestro contra mujeres e inseguridad en Puebla; en redes sociales han alertado sobre un posible modus operandi pero gobierno advierte fake news.

En Puebla las mujeres han alertado sobre un posible modus operandi, debido a que en los últimos días algunos sujetos aparentemente han intentado secuestrarlas con químicos que provocan pérdida de la conciencia, mientras que en los otros casos las mujeres presuntamente fueron subidas por la fuerza a vehículos.

Anáhuac da acompañamiento a alumna

El 27 de abril, una alumna de la Universidad Anáhuac que regresaba del gimnasio sufrió un intento de secuestro cuando caminaba sobre la calle Orión Norte y la incorporación al Periférico Ecológico y sujetos intentaron subirla a una camioneta tipo van.

La universidad informó que la estudiante se encontraba fuera de peligro, además de que se le brindó acompañamiento y asesoramiento para presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades

Ante ello, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) de San Andrés Cholula también acudieron con los representantes de vigilancia de la institución educativa para coordinar acciones de vigilancia en favor de la comunidad estudiantil.

Como parte de los ejes de acción, se puso en marcha un operativo de reforzamiento de la seguridad en inmediaciones de la Universidad Anáhuac y de la colonia Gobernadores, con el objetivo de propiciar un entorno de tranquilidad para los universitarios y vecinos que habitan la zona.

En tanto, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, María Cruz Galindo, indicó que se realizarán más recorridos en los “senderos seguros” de las universidades, así como la creación de un chat con el personal escolar y policía municipal, tras el intento de secuestro de la estudiante de Anáhuac.

Incluso, la funcionaria declaró que se ha identificado que los reportes de personas desaparecidas no son verídicos, pues al atenderse se percatan que se hacen a través de perfiles falsos en redes sociales.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) alertó sobre la difusión de mensajes falsos relacionados con privaciones ilegales de la libertad contra mujeres en la capital poblana.

Tras un análisis a través de la Policía Estatal Cibernética, la dependencia determinó que la información, conocida como “hoax”, es un engaño, por lo que recomienda a la población no replicarla, ya que la intención es generar temor, confusión y caos.

Exhortó a corroborar la veracidad del contenido compartirlo, buscar información en sitios oficiales o verificar si la información fue difundida por algún medio de comunicación con credibilidad.

Además, pide mantenerse alerta del contenido de páginas de internet con encabezados escandalosos, ya que el contenido puede ser falso y únicamente tener como finalidad generar visitas.

Con el uso de las redes sociales, se han dado a conocer diversos casos tanto en la capital poblana como en otros municipios de la entidad, tan solo el fin de semana se difundió seis casos de víctimas de intento de secuestro.

Mizling Bermudez es una joven nicaragüense que estudia en Puebla y publicó un video en su cuenta de TikTok, que ya tiene más de 24 mil seguidores, en donde cuenta como cuando caminaba en el Centro Histórico de la ciudad se percató que una mujer de complexión robusta avanzaba delante de ella, pero le impedía rebasarla.

Al voltear, observó a un hombre se acercaba a ella y la mujer le roció disimuladamente un spray que le provocó mareos, por lo que decidió refugiarse en una tienda cerca de la zona.

“Resulta que la mujer sacó como un spray y lo echó para atrás, cuando yo vi eso quise hacerme de lado, pero sentí el olor, sentí que entró en mi nariz, me dio un mareo, sentí que iba a quedar ahí, me metí a una tiendita, compré una Coca Cola y esperé a que se me pasara”.

— Mizling Bermudez, usuaria de TikTok