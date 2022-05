¿Cómo ayudar a evitar un secuestro o cómo actuar ante un intento? Aquí unos consejos

La sociedad y las autoridades deben fortalecer las estrategias de seguridad, cuidado y solidaridad ante los intentos de secuestro, pues a veces son los mismos ciudadanos los que contribuyen a evitar este tipo de delitos, consideró Hazael Juárez Huetle, miembro del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (CCSJ) de Puebla.

En entrevista con Publimetro señaló la seguridad debe verse con perspectiva de género, pues no solo se deben mandar las recomendaciones a las mujeres para cuidase de sí mismas, porque se cae en la revictimización, sino también hacer un llamado a las autoridades, sector empresarial y sociedad en general a apoyar cuando alguien requiere de auxilio.

El director de Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia del CCSJ, apuntó que debe existir una postura de rechazo a la violencia y no normalizarla; además, es importante reforzar los servicios públicos reportando que una iluminaria no funciona, un anuncio o casetas que ya no funcionan, impiden la visibilidad y contribuyen a eventos delictivos.

A esto, agregó que es relevante mantenerse informado y contar con números de emergencia como colonia, calle o vecinos para avisar a las autoridades si se detectan cuestiones sospechosas y en caso de que esto suceda, creerle a la víctima.

La construcción de ciudades y espacios públicos seguros para las mujeres es un trabajo en comunidad.



Conoce algunas recomendaciones para lograrlo en este video

Factores que pueden contribuir en la calle para la comisión de delitos:

Calles cerradas

Lugares con menos iluminación

Árboles o arbustos que no han sido podados

Terrenos baldíos

Zonas descuidadas

Horarios de poca circulación de la gente

Bardas y casetas de comercios que no funcionan

Anuncios publicitarios que obstruyen la visibilidad

Resaltó que son vitales las pruebas que las personas puedan aportar a las autoridades, por ello es importante la colaboración, y si son testigos de un intento de “levantón” o un secuestro, tomar fotografía y video para compartir información en redes sociales, ya que ese tiempo es crucial para la víctima y la información puede contribuir al trabajo de la policía.

Recomendaciones para reducir incidencia:

Vigilar el entorno y actitudes sospechosas Cambiar constantemente las rutinas Mantener contacto con familiares y amigos, compartir ubicación Mujeres que deben caminar, pedir que alguien les acompañe Si no hay iluminación en la colonia, pedir a los vecinos que dejen un foco prendido para que las calles estén menos oscuras Resguardarse en algún negocio o domicilio

“No podemos dejarle todo a la víctima, puede que se paralice, pero lo más importante es que salga huyendo, gritar, pedir auxilio, pero depende de cada persona, eso no garantiza que ante esta situación pueda salir ilesa porque puede paralizarle el miedo, pero no es su culpa”, resaltó. — Hazael Juárez, miembro del CCSJ Puebla

La semana pasada se difundieron seis casos de víctimas de intento de secuestro, entre estos una alumna de una universidad privada y otro que sí se concretó y quedó grabado en un video, en el municipio de Amozoc; luego de estos hechos, las autoridades estatal y municipal señalaron que se trató de alertas falsas que tenían como objetivo causar pánico y miedo en la sociedad.