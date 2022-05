Condicionan regreso de bicis públicas a recaudación de parquímetros en Puebla

El sistema de bicicletas públicas en Puebla fracasó ya que fue implementado con un enfoque turístico y no de transporte; su recuperación dependerá de la recaudación de parquímetros, informó la titular de la subsecretaría de movilidad, Rubí Vázquez Cruz.

En entrevista con medios, explicó que desde pasadas administraciones el enfoque del sistema de bicis solo fue para hacer recorridos dentro del Centro Histórico, lo cual no benefició a la movilidad de quienes usan este medio como transporte para sus actividades cotidianas.

“El sistema de bicicletas públicas se implementó con enfoque turístico no de transporte por lo cual ya no lo tenemos, hay que analizar toda la ciudad para poder implementarlo para transportarse no solo para turistear en el Centro Histórico”