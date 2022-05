Parquímetros ahorcarán a los trabajadores del Centro de Puebla, exigen alternativas

Con la operación de parquímetros, trabajadores del Centro Histórico tendrán que buscar pensiones en los estacionamientos para aparcar sus vehículos; señalaron que si bien el programa mejorará la movilidad de la zona, está enfocado en el turismo y personas que acuden a realizar compras.

En tanto, trabajadores del Ayuntamiento consideran que el proyecto no ha sido revisado integralmente y confían en que previo a su arranque, el cual fue aplazado a junio, revisen las deficiencias, pues hay al menos mil 900 trabajadores en el primer cuadro de la ciudad.

En un sondeo realizado por Publimetro, se pudieron identificar las diversas dificultades que enfrentan quienes acuden desde las 7:00 horas a su trabajo en el primer cuadro de la ciudad; además refieren que aún hay desconocimiento del programa, pues no se sabe con claridad los métodos de pago o cuántas veces se puede usar los cajones.

[ Aprovecha la Preventa Exclusiva en Línea de Walmart ]

Fernanda Navarro trabaja en unas oficinas de abogados en el Centro, ella paga 900 pesos por dejar su auto en una pensión de estacionamiento pues considera que es más seguro dejarlo ahí, ante el temor de que puedan robarle espejos, llantas o sea vandalizado en la vía pública. Pero refirió que estas pueden ir desde los 600 a los mil 500 pesos, dependiendo el lugar.

“Sería bueno que el Ayuntamiento haga alguna alianza con estacionamientos para precios más accesibles para quienes trabajamos aquí, la otra, es dejar el auto en el parquímetro y estar pendientes, no sé, si vives cerca, se pueden hacer viajes comunitarios”, dijo.

Otra alternativa de movilidad, como lo ha planteado el alcalde Eduardo Rivera Pérez, no sería opción para Concepción Martínez, ya que ella vive en Cholula y trasladarse al centro de la ciudad no sería viable en transporte público, ya que le preocupa que sea asaltada.

“Desconozco si exista algún tipo de seguro para el robo de autopartes, y no valdría la pena, haciendo la cuenta, la pensión me sale diario 30, 35 pesos, aquí estaría pagando casi lo mismo por dejarlo en la calle, pero la ventaja de la pensión es que se queda en seguro y en sombra”.

Ella consideró que el sistema ha funcionado en su municipio y no duda que sea benéfico para la capital; no obstante, consideró que está más enfocado al turismo y a las personas que acuden de entrada por salida, además que evita que algunas personas dejen sus “autos chatarra” en las calles y podrían ocuparse esos lugares.

[ ¡Haz tu despensa y participa por un iPhone 13 Pro! ]

“Va haber muchas multas porque la gente no está acostumbrada, gente que no sabrá dónde pagarlo, pero al final si se va a terminar lo de los ‘viene, viene’, yo no considero malo porque en Cholula funciona y funciona bien, existe un reacomodo”, dijo.