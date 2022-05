Padres pro vida defienden terapias de conversión sexual; “amenaza derecho a educar a nuestros hijos”

Padres de familia en Puebla piden no criminalizar las terapias de conversión sexual, pues consideran que “una plática con los hijos apegadas a criterios éticos o morales” no se puede presumir como que están obstaculizando su orientación sexual o identidad de género y pueda equipararse a una conducta delictiva.

Lo anterior, tras la iniciativa que presentó el diputado de Morena, Carlos Evangelista Aniceto, para que se apliquen sanciones de hasta tres años de cárcel, y de 50 a 200 días de salario, a quien promueva, imparta, aplique, obligue o financie ese tipo de tratamientos con el fin de modificar la libre orientación sexual o expresión de género.

En conferencia de prensa, la Asociación de Padres de Familia de Puebla por la Vida y la Familia, señalaron estar en contra de la propuesta relacionada con las terapias de conversión porque es una “intromisión” que afecta las libertades de padres de familia, familiares, médicos, psicólogos y psiquiatras.

Guillermo Ortega Reyes, secretario general de la asociación y Nancy Gutiérrez del Rey, presidenta de la asociación, manifestaron que esto deja libre la intromisión de cualquier persona, y quita el derecho a los padres de orientar a sus hijos sobre su libre inclinación sexual.

Además condenaron los señalamientos de los llamados Ecosig (Esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género), que presumen testimonios de casos de tortura, violencia física y sexual, por lo que dijeron que deben ser denunciados formalmente.

“No tenemos conocimiento de ninguna denuncia por conversión, ni en la Fiscalía General del Estado (FGE) ni en la Comisión de Derechos Humanos, por lo cual podrían estar en la construcción de leyes que castigan delitos que no existen”, dijo

Por lo tanto, exigieron a los legisladores reconsiderar la propuesta “que no refleja el resultado de una retroalimentación” con las organizaciones civiles, antes de pasar al pleno, además de que genera incertidumbre a los padres.

“Que nos den certeza como padres de qué podemos o que no podemos decir a nuestros hijos, que no se vaya a tomar una plática como una conducta delictiva de los padres (…) no están definiendo a qué práctica se refiere, es una ley que está muy abierta”.