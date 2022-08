Alcalde de Puebla pide a funcionarios no distraerse por elecciones de 2024

El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, pidió a funcionarios municipales concentrarse en su labor y no pensar aún en las elecciones del 2024, pues están a dos meses del primer año de gobierno y “tienen la obligación” de dar resultados a la ciudadanía.

Apuntó que en octubre se cumple el primer año de gobierno, por lo que los funcionarios tienen que estar enfocados en realizar los propósitos planteados en el Plan Municipal de gobierno en el que están involucradas todas las dependencias del ayuntamiento.

“Viene el cierre del primer año de la administración, les he pedido concentrase en el plan municipal y acciones para corregir el rumbo, no hemos tocado el tema electoral y no lo haré por el momento con ellos, tienen la obligación de dedicase de tiempo completo a cumplir las responsabilidades”