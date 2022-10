Trabajadores de industria plástica exigen sindicato independiente

Trabajadores de American Plastics ubicada en el parque industrial “La Resurrección” se manifestaron para exigir que la empresa les permita tener un sindicato independiente a fin de resolver sus demandas, entre estas descuentos injustificados.

Al lugar llegó el apoyo de otros sindicatos como el de Martha Carvajal de Álvarez, la secretaria General del mismo, Ana Luz, comentó que la empresa está poniendo un ‘sindicato de protección’, pero los trabajadores quieren uno independiente.

Señaló que entre los abusos que hay hacia los colaboradores es que la empresa les prohibe tener un sindicato libre, así como descuentos injustificados e intimidación.

“Si se dan cuenta no viene el director, no viene nadie, no dan la cara, nada más los traen a vuelta, en caso de no recibirlos mantendrán el cierre hasta que venga el dueño de la empresa”

— Ana Luz, secretaria General de otro sindicato.