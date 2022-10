Mujeres alertan por intentos de secuestros con uso de jeringas

Una estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) relató a través de sus redes sociales como fue atacada presuntamente con una jeringa, por lo que médicos le alertaron que pudo ser algún analgésico para intentar secuestrarla.

La usuaria en Facebook, Jhoselin Dániel dio a conocer que el pasado jueves 13 de octubre cerca de las 14:00 horas salió por el acceso de Derecho, en Ciudad Universitaria (CU), para abordar la Ruta M1 en dirección al Centro. Dijo que antes de subir a la ruta sintió que alguien se acercó demasiado a ella y al instante sintió un piquete, aunque no le dio importancia.

“A medio camino yo me sentía muy muy mareada y creía que era mi presión, y tenía muchas ganas de vomitar, ahí pensé en bajarme porque no quería vomitar en la combi, me bajé y solo vi que estábamos en la 9 sur y creo que la 25, le mandé un mensaje a Jadi para contarle que me sentía muy mareada”.