El 50% de los trabajadores del sector turístico se profesionalizan en el camino

En Puebla, cinco de cada 10 trabajadores que laboran en el sector turístico y hotelero adquirieron los conocimientos con la práctica, ya que estudiaron algo distinto al sector pero encontraron su vocación al ser contratados, indicó el secretario de Economía y Turismo del municipio, Alejandro Cañedo Priesca.

Al anunciar el convenio para el diplomado en Dirección y Gestión Hotelera, el funcionario comentó que esta es una oportunidad para aquellos interesados en crecer en estos sectores económicos, obteniendo mayor capacitación, conocimientos y entrenamiento en la atención a clientes y turístas, a fin de garantizarles una mejor experiencia en sus negocios o servicios.

Al referir que de los 15 mil trabajadores que se tienen registrados en el sector turístico, casi la mitad no llegó con conocimientos, apuntó que hay un campo de oportunidad muy grande, sobre todo en el tema hotelero y restaurantero, pues hay personas que estudiaron otra cosa pero que han hallado su vocación en estas áreas y quieren profesionalizarse.

Y es que, dijo, para que los turistas disfruten de una estancia completa y quieran regresar a la capital, además de ofrecerles buenos alimentos, descanso, atractivos culturales y recreativos, se tiene que mejorar el trato, para ello se requiere de preparación para conocer la gerencia hotelera y auditoría nocturna, por decir unos ejemplos.

[ ¡Bolsa imperdible de más de MXN 30 mil millones! Powerball superará el récord hacia este sábado ]

“El turismo son dos cosas, atención y promoción, la promoción se puede dar, pero si la atención no es de la mejor manera no sirve de nada porque la gente diría ‘está bonito Puebla, pero no me trataron bien’, si tenemos mejor capacitación, entrenamiento, conocimiento, vamos a lograr que la gente hable de lo bello que es Puebla”, expresó.

— Alejandro Cañedo, secretario de Economía y Turismo de Puebla capital.