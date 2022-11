Destapan a Gómez Urrutia como candidato a la Presidencia en 2024

Miembros de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) en Puebla propusieron al senador Napoleón Gómez Urrutia como candidato a la Presidencia de la República para las elecciones de 2024.

El secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y presidente de la CIT, acudió a la toma de protesta del secretario general en el estado, Javier Gasca Arenas.

En su discurso, destacó que la organización cumple tres años y medio, luego de la solicitud de trabajadores que no estaban conformes con las organizaciones sindicales a las que pertenecían, que se dirigían como cúpulas o cacíques que no les daban oportunidad de participar si no pensaban como ellos.

“No formamos esta Confederación ni porque lo pidió el presidente de la República, ni el gobierno federal, no vino de arriba la decisión, vino de nosotros, de los trabajadores y los líderes”, aseguró.

“A pie o a caballo, Napoleón es nuestro gallo”, se escuchaba de fondo por parte de los afiliados a la CIT, quienes lanzaban diversas consignas de apoyo hacia el senador.

En tanto, Gasca Arenas dejó claro que en su administración se reconocerá a la fuerza laboral, garantizará la libertad sindical, justicia y democracia laboral ejerciendo sus derechos; además destacó el trabajo de Gómez Urrutia en las reformas a la Ley Federal del Trabajo, como el aumento de vacaciones para los trabajadores, a partir de 12 días el primer año.

Piden que sea “su gallo” en 2024

Luego de los discursos y la toma de protesta, los secretarios de asuntos políticos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se acercaron a Gómez Urrutia a quien pidieron “ser su gallo” en el próximo proceso electoral.

Tras ser cuestionado si estaría interesado en aparecer en alguna boleta para el proceso de 2024, los representantes de la sección de mineros en Michoacán se acercaron para manifestarle su apoyo e invitarlo a visitar el estado para dar su arranque como candidato a la Presidencia de México.

“Queremos que sea nuestro próximo candidato a la Presidencia de la República, igual lo invitamos a Michoacán para el arranque como candidato”. — Juan Antonio Pérez de la sección 274 de Lázaro Cárdenas.

En respuesta, Gómez Urrutia agradeció el apoyo de los trabajadores; sin embargo, dijo que analizará la propuesta y las condiciones en el país, ya que aún tiene trabajo pendiente que realizar en el Senado y en la Confederación.