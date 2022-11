Hospedaje de plataformas genera competencia desleal a hoteles

No hay piso parejo para los hospedajes de plataformas como Airbnb, lo cual genera una competencia desleal a los dueños de hoteles en el estado, así lo consideró Manuel Domínguez Gabián, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Puebla.

En entrevista con Publimetro, señaló que este tipo de servicios no tienen licencia de funcionamiento ni permisos de Protección Civil, tampoco la gente que labora está asegurada, ni pagan el 3% de Impuesto Sobre el Hospedaje como lo hacen las empresas de hoteles.

Resaltó que las desventajas de contratar este servicio es la falta de privacidad, pues en la mayoría de estos se rentan cuartos dentro de una casa o departamento que es compartido con otros usuarios o los mismos dueños.

“Lo único que tu puedes beneficiarte de un Airbnb es el precio, pero tampoco te dan la seguridad ni la privacidad que tienen en un hotel, igual te encuentras con que es una casa que tienen una habitación pero ahí vive más gente”.

Domínguez Gabián consideró que debe haber una regulación para este tipo de empresas, ya que al no tener que tramitar ciertos permisos para operar pueden ofrecer tarifas más atractivas para los turistas, pero no así la seguridad de una empresa establecida.

“No se me hace legal que ellos puedan cobrar cuartos como lo hacemos nosotros si no tienen permisos como nosotros que los tenemos que tener a fuerza”, agregó. — Manuel Domínguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Puebla

Consideró que la falta de recuperación no solo es consecuencia de la proliferación de este tipo de hospedajes sino también a la falta de promoción de sitios turísticos que no son de playa, pues con la pandemia, las formas de ver el turismo han cambiado y ahora la gente cuando piensa en salir busca espacios abiertos y no ciudades que no tienen playa.

Agregó que actualmente hay 317 hoteles en el municipio de Puebla, y en todo el estado mil 111, en diferentes regiones como Atlixco, Izúcar de Matamoros, San Andrés y San Pedro Cholula, San Martín y Tlatlauquitepec.

Con la pandemia el sector de hoteles y turismo perdió cinco mil empleos y están por recuperar aún 500 más, principalmente porque algunos hoteles ya no requieren del mismo número de trabajadores que se tenían antes.

¿Qué impuestos paga Airbnb?

Prestar servicios de alojamiento y recibir un beneficio económico es una de las razones por las que el nuevo Régimen Fiscal obliga a pagar impuestos al SAT. Esto también aplica para quienes son anfitriones u ofrecen servicios de aventuras o experiencias a través de Airbnb.

ISH (Impuesto sobre Hospedaje). Se cobra al huésped por su alojamiento para después pagarlo a la autoridad correspondiente según el estado donde se encuentre la propiedad, varía de un 2% a un 5% y se calcula multiplicando dicha tasa de impuesto por el valor del servicio ofrecido.

ISR (Impuesto sobre la Renta). Este impuesto lo pagas según las ganancias que obtienes. A mayor ganancia, mayor es el impuesto, la tasa puede ir desde un 1.92% hasta un 35%.

IVA (Impuesto al Valor Agregado). Se cobra al huésped un 16% adicional calculado sobre el precio del alojamiento. Aunque del impuesto que resulte puedes disminuir el IVA que tú pagas por tus gastos deducibles: como luz, agua, gas, adecuaciones, reparaciones, mobiliario y servicio de limpieza, etc.