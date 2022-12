“Me duele del codo a la mano izquierda”, advirtió Barbosa en su último acto público

“No crean que es algo grave, me duele del codo a la mano izquierda”, expresó el exgobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta durante la tercera entrega de patrullas a alcaldes de diversos municipios, el cual habría sido su último evento antes de presentar complicaciones en su salud y ser trasladado a la Ciudad de México para ser hospitalizado.

La entrega se realizó el pasado domingo 11 de diciembre desde la explanada del Centro Integral de Servicios (CIS) en la zona de Angelópolis desde donde empezó a manifestar malestar, incluso su esposa Rosario Orozco se sentó junto a él para darle un masaje.

“Me están dando masajito en mi mano izquierda, no crean que es algo grave, me duele del codo a la mano izquierda, para eso tengo a las señoras que me dan masajito. Pero aquí estoy y voy a estar con mucha resolución, con decisiones firmes, claras”.

— Miguel Barbosa