Muerte de Barbosa, ‘una gran pérdida’ de la 4T, lamentan políticos

Funcionarios federales, así como gobernadores de diversas entidades de México reconocieron la muerte de Miguel Barbosa Huerta como “una gran pérdida para la 4T” y señalaron que fue un hombre que deja un legado de lucha y de constancia en su trabajo.

Encabezados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, gran parte del gabinete federal asistió este miércoles al último adiós del gobernador de Puebla, quien llegó al cargo impulsado por el partido Morena.

Al asistir al homenaje en Casa Aguayo, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón lamentó la pérdida de quien fue su compañero desde hace 25 años, por lo que acudió para expresar solidaridad a su familia y amigos.

En tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum consideró que Miguel Barbosa era un hombre de lucha que hizo “un gran papel” como gobernador, y en su momento como legislador, por lo que dijo, es una gran pérdida para la 4T y para Puebla.

A su vez, el titular de la Secretaría de Gobiernación (Segob) federal, Adán Augusto López Hernández, apuntó que desde la Federación no habrá “mano” para la designación del gobernador sustituto, pues es una decisión que le corresponde a Puebla.

Coincidió en que Barbosa Huerta inició con la transformación en el estado desde el principio de su administración y su muerte representa una pérdida muy lamentable, debido a que ambos fueron compañeros en el Senado de la República.

Mientras, las gobernadoras de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda y de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa expresaron que Miguel Barbosa Huerta deja un legado de lucha, de constancia, trabajo y dedicación, un hombre que luchaba por causas justas, por lo que su pérdida no solo es lamentable para la Cuarta Transformación, sino para todos los poblanos.

“Era un hombre que tenía bien cimentados los principios de no mentir, no robar y no traicionar, se nos va un gran hombre en México y aquí en Puebla, nuestro estado hermano, no están solos”.

— Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero.