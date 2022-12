Aumento de pasaje para 2023 es descartado por Salomón Céspedes

El gobernador de Puebla, Sergio Céspedes Peregrina dejó claro que para el 2023 no se contempla un alza al pasaje, pues no es un tema que está en constante análisis, después del incremento que se dio el 2019.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal precisó que los acercamientos deberán ser con la Secretaría de Movilidad y Transportes; no obstante, aún no se han tenido los acercamientos desde que tomó protesta al cargo.

Apuntó que el incremento a las tarifas está en análisis permanente pero hasta el momento no hay alguna decisión tomada.

“No he tenido contacto con transportistas, lo ve el área correspondiente que es la que debe tener el primer contacto con ellos y sobre eso estaremos analizando si hay algún con ellos o no, hasta el momento no hay una decisión”, asentó.