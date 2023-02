¡OJO! Advierten de falsos embargos a nombre del ayuntamiento

El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez advirtió de falsos citatorios con amenazas de embargo a nombre del Ayuntamiento, por lo que se presentarán las denuncias correspondientes, por usurpación de funciones, contra quien resulte responsable.

Explicó que los supuestos citatorios sustentados en el Código Federal de Comercio han llegado a algunos domicilios, en los que avisa que como primer documento, tienen tres días para presentarse si no se llevará a cabo un embargo.

El edil refirió que estos documentos son firmados por gente que no labora en el gobierno de la ciudad, por lo que solicitó a la Sindicatura municipal presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de usurpación de funciones.

De igual manera, Rivera Pérez solicitó a las personas que hayan recibido estos falsos citatorios o que hayan acudido a que se acerquen al ayuntamiento de Puebla para dar seguimiento legal al caso.

“Es algo indebido y grave (…) no vamos a permitir que alguien quiera afectar los bolsillos de la ciudadanía, de por si la situación no está fácil, el precio del huevo, la tortilla, el gas, sigue incrementando, y luego estar pagando por falsos embargos, no lo vamos a permitir”, reiteró.

— Eduardo Rivera, alcalde de Puebla