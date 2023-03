Advierten costo político para Morena por no legislar sobre aborto

AMPARO ABORTO Integrantes de diversas organizaciones feministas recordaron que ganaron el amparo que les concedió un juez para que no se criminalice el aborto voluntario.

Organizaciones a favor de la Interrupción Legal del Embarazo en Puebla advirtieron que en 2024 habrá “costo político” para los legisladores de Morena que no han querido acatar, al menos, la resolución de la Corte que pide no criminalizar el aborto voluntario.

En rueda de prensa, Rebeca Ramos, directora del Grupo de Información en Reproducción Asistida (GIRE) en Puebla, recordó que en octubre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que las normas penales de estados que criminalizan el aborto de manera absoluta son inconstitucionales, por ello se debe garantizar a mujeres y personas gestantes su derecho a decidir sin enfrentar consecuencias.

A casi cinco meses de ganar el amparo, señalaron que los legisladores del Congreso de Puebla siguen dilatando el tema y por el contrario, han acatado otras resoluciones inconstitucionales como el cobro del alumbrado público para municipios.

“Eso deja claro la doble moral con la que quieren dilatar esta discusión, me parece que es un asunto de voluntad política, estas argucias que han intentado posicionar para mantener en la congeladora la iniciativa, ya les dimos un debate público, interpusimos amparo, hemos marchado, hemos dialogado….”. — Natalí Arias, representante de CAFIS Puebla

“También buscarán nuestro voto en 2024″

A su vez, Cinthya Ramírez, de REDefine Puebla y Católicas por el Derecho a Decidir, advirtió que en las próximas elecciones de 2024 habrá legisladores que aspiren a otro cargo, por lo que de seguir retrasando el tema tendrá un costo político en las boletas.

“También tiene un costo político no legislar a favor de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Nosotras también votamos, el próximo año vienen elecciones y también estarán buscando nuestro voto”, comentó.

Eso tras el comentario del presidente del Congreso, Eduardo Castillo López, sobre que no todos los legisladores están a favor del aborto y se necesita el consenso; no obstante, la activista insistió que la mayoría en el Legislativo es de Morena, y eso demuestra que no ha habido voluntad política.