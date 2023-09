Falsos hologramas ponen en jaque a verificentros

Desde que inició la operación de los verificentros, la Secretaría de Medio Ambiente estatal ha recibido quejas por la venta de hologramas falsos para la verificación vehicular, pero no así por actos de corrupción dentro de los verificentros.

Así lo dio a conocer la titular, Beatriz Manrique Guevara quien apuntó que se han identificado supuestas ventas de hologramas que hacen a través de redes sociales y que son fraudes.

Ver también: Verificación vehicular en Puebla es de las más costosas del país

“Quiero dejar claro, un fraude es cuando caes engañado por una persona, que te hace pagar un dinero y al final no te ofrece ningún servicio”, apuntó.

Sin embargo, dijo que no han recibido reportes de presuntos pagos a personal dentro de los verificentros para beneficiar a algún automovilista con el análisis de su unidad y poder pasarla.

“No tenemos ningún reporte de eso, lo que tenemos son reportes de supuestas ventas que hacen afuera, por redes sociales, son fraudes, son muchos”, dijo. — Beatriz Manrique, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial

La funcionaria estatal dijo que si hay un acto corrupción dentro de un verificentro, la ciudadanía debe señalar quién fue y poderlo constatar, pues cuando recibieron una denuncia señalaban a una supuesta persona “que no existe, no está acreditado, no está dentro del verificentro, hay que tener mucho cuidado”.

Manrique Guevara reiteró que cualquier acción irregular debe ser denunciada ante su secretaría, pues esta se encarga de normar la operación del verificentro, pero recordó que finalmente está a cargo de una concesión privada.

Finalmente comentó que a finales de septiembre quedarán concluidos los centros de verificación faltantes para tener en servicio 34 en todo el estado.

Señaló que la afluencia en los mismos es “nutrida” y la sociedad está respondiendo positivamente al ser centros de verificación que ofrecen mejor calidad en el servicio e instalaciones dignas para el usuario.

Ampliarán red de monitoreo del aire en 2024

En otro tema, Manrique Guevara informó que la Red de Monitoreo Atmosférico (REMA) se fortalecerá para poder disminuir los niveles de contaminación, por lo que en 2024 se dejarán cubiertas las tres zonas metropolitanas: Valle de Puebla, Tehuacán y Teziutlán y llegar a 10 estaciones.

En entrevista, comentó que sólo contaba con cinco estaciones fijas, pero este año se colocaron tres más, las cuales están en Atlixco, San Martín Texmelucan y Tehuacán, por lo que las nuevas estaciones buscarán dar cobertura en las áreas metropolitanas que faltan del estado.

La funcionaria refirió que el 80% de la contaminación del aire proviene de fuentes móviles, es decir, todo tipo de vehículos, mientras que otros factores son el polvo y la industria.