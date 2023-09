Suman 18 amparos contra libros de texto en Puebla

En Puebla se han tramitado 18 amparos individuales y un colectivo, de padres de familia e hijos, para frenar la distribución de libros de texto en el estado, y buscan sumar más de colegios privados.

Así lo informó Andrés Rosas Nieto, profesor integrante del Frente Conciencia Ciudadana en Puebla, quien detalló que del total de amparos, 12 ya tienen fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional, además que ya se requirió a las autoridades responsables de estos contenidos como: SEP Federal, estatal y la Conaliteg para que rindan un informe justificado.

“Es mentira lo que dice la secretaria de Educación Pública (Isabel Merlo), que en Puebla no nos hemos acercado a ellos y no estamos tomando acciones legales, está es una muestra de que los padres de familia no vamos a permitir que tomen el control de las conciencias de nuestros hijos”, expresó.