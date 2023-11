Menores en el HNP fallecen por negligencia médica y falta de especialistas, acusan padres

Negligencia y falta de especialistas ha provocado que niños que son atendidos en el Hospital para el Niño Poblano (HNP) de Puebla no logren recuperarse de sus malestares e incluso pierdan la vida, señalaron familiares, quienes incluso tienen que costear algunos gastos en medicamentos, así como insumos médicos que les solicitan para atenderlos.

Julio César Romero y Vanesa Palacios, padres de un menor de dos años, originarios de Pahuatlán, se trasladaron a la capital para que su hijo fuera atendido por un diagnóstico de Enterocolitis necrosante o necrotizante (ECN), que es una enfermedad que aparece en recién nacidos, especialmente en prematuros, y que consiste en inflamación que causa destrucción de cantidades variables del intestino.

El padre refirió que en promedio gastaban al día cerca de 400 pesos por comida y transporte, pero a veces el gasto era mayor cuando se tienen que comprar otros insumos, por ejemplo, un catéter que le pidió el médico, el cual le costo mil 600 pesos, más 700 de medicamentos; los gastos por estancia médica, estudios y alguno que otro fármaco corre a cargo del hospital.

Además, dijo que es notable la falta de doctores especialistas, pues sobre todo el fin de semana es cuando más se ausentan, bajo la justificación de que les dan una tolerancia de hasta tres horas para ingresar, pero en algunos casos los médicos no llegan por estar en otras urgencias.

“Falta personal, porque nosotros la semana pasada estuvimos con el Jesús en la boca porque el fin de semana no hubo doctor en terapia intensiva, hemos querido pasar el reporte porque el viernes, sábado y domingo a partir de las 6 de la tarde ya no hay doctor”, comentó.

El padre del menor comentó que todo lo que pasó con su hijo fue negligencia médica, pues el advirtió que si el intestino de su hijo no soportaba la primera cirugía no se siguiera interviniendo, además de que ya han sido varios doctores los que lo han visto. Refirió que la primera vez que lo trajeron fue al Hospital General del Sur, ahí fue su primera intervención, pero luego lo enviaron al HNP.

“Vamos a usar un poquito la inteligencia, yo le decía ‘si no se puede reconectar porque está muy chiquito, su intestino no está apto o le faltan nutrientes, no lo reconecto, sin embargo, pese a un derrame que tuvo lo dejaron tres días y al doctor que lo estaba operando ya se le estaba yendo, si él no hubiera hecho lo del principio no hubiera pasado eso”