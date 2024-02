Ayuntamiento urge a la Federación a combatir la piratería en ‘La Cuchilla’

El Ayuntamiento de Puebla no tiene la facultad para revisar si la mercancía que se vende en el tianguis ‘La Cuchilla’ es falsificada o mejor conocida como piratería, ya que dijo que eso compete a otro orden de gobierno.

Al ser cuestionado sobre el tema de la expropiación de este inmueble por los diferentes operativos donde se ha encontrado drogas y personas han sido asesinadas, puntualizó que este espacio es propiedad privada y no un mercado municipal, por lo que el ayuntamiento no tiene injerencia para administrar.

Agregó que tampoco tienen la jurisdicción para evaluar mercancía falsificada ; sin embargo, dijo que esto no quiere decir que no quieran colaborar con la autoridad estatal, pues incluso refirió que la Sindicatura municipal y la Consejería Jurídica del gobierno estatal han trabajado en varios planteamientos.

“Desde que el gobernador Barbosa señaló que el Gobierno del Estado iniciaría un proceso de expropiación el ayuntamiento ha estado pendiente y en total disposición para apoyar al Gobierno del Estado en esta estrategia de La Cuchilla”, argumentó.

Domínguez Sánchez insistió en que “no es porque no queramos, es porque no podemos”, al referir que no tienen las facultades para ir y cerrar los negocios en ‘La Cuchilla’ por presunta venta de piratería.

“El Ayuntamiento de Puebla no tiene la facultad para revisar si la mercancía, de cualquier negocio de la ciudad, ya sea un bar, una tienda, un centro comercial, lo que sea, si la mercancía es robada o no es robada, si es pirata o no”, expresó.

Esto, luego de que el mandatario estatal, Sergio Céspedes Peregrina señaló que la inseguridad y venta de productos ilegales son temas a trabajar por los tres órdenes de gobierno y el Ayuntamiento de Puebla también tiene injerencia.