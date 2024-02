Isabel Merlo también abandona al PRI para respaldar a diputados expulsados

La secretaria de Educación Pública (SEP), Isabel Merlo Talavera adelantó que también “renunciará” al PRI para respaldar a Jorge Estefan Chidiac y el resto de diputados que fueron expulsados del partido.

En entrevista, la funcionaria lamentó que la dirigencia estatal que encabeza Néstor Camarillo Medina haya abandonado el diálogo con la militancia y haya preferido expulsar a los 11 diputados y regidores que manifestaron abiertamente que no apoyarán al tricolor en las próximas elecciones.

“Las razones que movieron a mis compañeros son legítimas, es un derecho pero de ahí se malinterpreta y los expulsan, faltando a lo elemental que debe tener como cualidad cualquier dirigencia, el diálogo, la apertura, el apapacho”, expresó.

En ese sentido, afirmó que también dejará las filas del partido como parte de un compromiso que hizo con sus excompañeros, cuando era diputada, de trabajar en unidad; aunque aún no ha definido la fecha en que presentará su renuncia.

“Me regreso al compromiso del grupo legislativo mayoritario, los siete decidimos trabajar en unidad y hacer un trabajo en congruencia con lo que a Puebla le convenía desde el punto de vista de diputadas y diputados”, expresó

Aunque no descartó sumarse a otro partido, Merlo Talavera comentó que “es algo secundario”, pues dijo que el principal objetivo es solidarizarse con sus compañeros que decidieron ya no integrar el grupo legislativo en el Congreso, pese a no renunciar públicamente al partido.

El pasado 2 de febrero, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor prefirió expulsar a seis diputados locales y cinco presidentes municipales que manifestaron abiertamente que no apoyarán al PRI en la elección del 2 de junio, antes de que sus renuncias a la militancia fueran avaladas, pues así ya no tendrán opción de volver al partido.