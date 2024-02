Zoofilia ya es delito en Puebla y aumentan penas contra maltrato animal

Los diputados del Congreso de Puebla han aprobado por unanimidad una serie de reformas destinadas a garantizar la protección y bienestar de los animales. Entre las medidas destacadas se encuentra la tipificación de la zoofilia como delito, con una pena de hasta cuatro años de prisión y se incrementa a seis años si el acto es grabado con fines sexuales.

Con un respaldo de 35 votos a favor, se han aprobado reformas a la Ley de Bienestar Animal, la Ley Orgánica Municipal y el Código Penal. Entre estas modificaciones se tipifica la zoofilia como un delito y se establecen penas de uno a cuatro años de prisión por actos de abuso sexual contra animales, así como dos años de cárcel por abandono.

No dejes pasar: Seis de cada 10 centros de Bienestar Animal operan en malas condiciones

En caso de que los agresores sean menores, se les proporcionará acompañamiento psicológico y psiquiátrico, con un seguimiento y asesoría a los padres o tutores.

Además, la reforma contempla una pena de cuatro años de cárcel para aquellos que dejen a sus mascotas dentro de vehículos, las amarren a unidades o las expongan en el techo bajo condiciones climáticas adversas.

Gracias a la colaboración de @IBAGobPue y grupos en pro del bienestar animal en las mesas de trabajo con el @CongresoPue y la Consejería Jurídica, ¡Puebla una vez más hace historia!

🔴Con votación unánime las y los diputados del @CongresoPue aprobaron las iniciativas y… pic.twitter.com/WZQ4ar06ZQ — Secretaría de Medio Ambiente (@AmbienteGobPue) February 15, 2024

Se ha establecido también la obligación para los 217 municipios de crear centros de bienestar animal y destinar un presupuesto necesario para garantizar su funcionamiento.

Durante la justificación, el diputado del Partido Verde, Jaime Natale Uranga, destacó datos del INEGI que revelan que el 70% de los perros en México están en situación de calle y siete de cada 10 sufren maltrato. Se estima que al año mueren 60 mil animales debido al maltrato.

La diputada Nora Merino Escamilla señaló que además del maltrato animal o agresión sexual, aquellos que capturen imágenes o grabaciones para hacerlas públicas enfrentarán una sanción incrementada según el artículo 472 del Código Penal. Esto podría significar desde un año y medio hasta 100 años de prisión y multas desde 150 UMAS hasta 600, que equivalen a una cifra de entre los 16 y los 65 mil 142 pesos.

“No queremos sanciones, queremos que sepan quienes van a maltratar a un animal que van a llegar a la cárcel, que la impunidad no sea parte de este modelo de justicia, entre mayor impunidad, menos denuncia”. — Nora Merino, diputada del PT

La diputada del PAN, Guadalupe Leal, mencionó casos emblemáticos como el de Muñeca, una perrita que fue víctima de agresión sexual por parte de un menor de edad en junio de 2023, y el de Mila, una potranca que fue golpeada y abusada sexualmente por su dueño en el municipio de Cuautlancingo.

Aunque lamentó que las reformas no incluyeran la prohibición de peleas de perros, corridas de toros y sanciones por uso de pirotecnia, exhortó a sus compañeros legisladores a no quedarse solo en una primera etapa. “Vayamos por todo, porque todo tipo de crueldad, maltrato y muerte cruel no podemos seguir permitiéndola”, expresó.

ZOOFILIA YA SE CASTIGA Diputados durante la Sesión Pública del Congreso del Estado.

Entre las reformas aprobadas, se destaca el fortalecimiento de los vínculos entre el sector público y las organizaciones de la sociedad civil, mediante convenios con asociaciones de protección animal para la adopción y venta responsable. Las autoridades tendrán que verificar programas de adopción de animales y dar acompañamiento a quienes realicen esta venta o adopción a un menor de edad.

También se prohíbe la reproducción animal cuando rebase los cuatro años de edad y se regula de mejor manera el sacrificio humanitario.