Animalistas exigen cambio de jueza que dejó libre a agresor de la potranca Mila

Elena Larrea Fundadora de Cuacolandia exigió que sustituyan a la jueza Miriam Huerta Lechuga, quien consideró que la agresión física y sexual que Liberio N., contra la potranca Mila tras y negó una orden de aprehensión, al considerar “que no fue tan grave”.

Acompañada de la presidenta Blanca Olvera y María Esther Martinez Gil, abogada del Movimiento Animalista Puebla, la activista denunció que el lunes pasado, durante la primer audiencia, la jueza dictaminó un par medidas cautelares contra el agresor de la yegua, pero negó la petición de dictar prisión preventiva pese a las pruebas presentadas en la carpeta.

Incluso, señaló que Huerta Lechuga tiene antecedentes de haber liberado a agresores de violencia familiar contra mujeres, lo cual, dijo, muestra su nivel de incompetencia y falta de empatía con los seres vivos que son agredidos.

“Si me tengo que ir amarrar a las oficinas del Poder Judicial, si me tengo que amarrar aquí una semana, lo voy hacer, ya me la hizo la jueza Miriam Huerta, ya tiene antecedentes de que me negó una orden de aprehensión de otra mula que fue brutalmente arrastrada”, expresó en la inmediaciones de la Fiscalía de Puebla.