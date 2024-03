Esmeralda Millán, víctima de violencia ácida, ha esperado 5 años para recibir justicia

Esmeralda Millán, víctima de violencia ácida, pide la pena máxima para su expareja, Fidel “N.”, quien la atacó en 2018 y cuya audiencia se realiza este miércoles en la Casa de Justicia.

Tras cinco años de proceso, hoy se lleva a cabo la esperada audiencia de fallo en contra de su agresor y padre de sus dos hijos, quien está acusado y detenido por tentativa de feminicidio.

La pena podría alcanzar 45 años de prisión y de ser así, se convertiría en la segunda sentencia en México y América Latina.

La mujer comentó que desde que sufrió la agresión su vida no ha vuelto a ser la misma y ha tenido que enfrentar un sufrimiento constante por las cirugías y los insultos que ha recibido respecto a su físico.

“Para mí ya no me puede regresar lo que fui, este sufrimiento que vivo constantemente en cirugías de los tratamientos para poder recuperar lo que un día fui, nadie me lo va a reparar, mis cicatrices las llevo muy adentro”, señaló.