Álvarez Máynez propone convenios para dar segunda oportunidad a estudiantes rechazados

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez propuso convenios con instituciones privadas para que los estudiantes rechazados tengan una segunda oportunidad de entrar a la universidad.

Durante su participación en el foro “Hablemos por México”, organizado por estudiantes de la Upaep se comprometió a que, de llegar a la presidencia de México, un millón de jóvenes ingresen a la educación superior durante su sexenio, colocando al país en línea con la media de otros países de América Latina en términos de acceso a la educación universitaria.

El candidato también destacó la necesidad de abordar las deficiencias en la infraestructura educativa en Puebla, señalando que miles de escuelas primarias en el estado carecen de servicios básicos como acceso a Internet, computadoras, agua potable y electricidad.

“En Puebla, de las más de cinco mil escuelas primarias, prácticamente tres mil, dos mil 850 no tienen Internet; dos mil 300 no tienen computadoras; mil 800 escuelas de Puebla tampoco tienen agua potable; y 300 escuelas no tienen electricidad”, expuso.