Detectan medicamentos para niños con cáncer dañados, frenan su uso

Los medicamentos que llegan al Hospital para el Niño Poblano (HNP) para el tratamiento de niños con cáncer han sido detectados con daños en su empaque por lo que esto ha retrasado el suministro adecuado para los pacientes; sin embargo, no se han suspendido los tratamientos para quimioterapias.

Sergio Jiménez Céspedes, director del HNP, explicó que el gobierno federal no envía de manera oportuna los tratamientos, y cuando lo hace, algunos llegan dañados o no son los adecuados.

Ante esta situación, agregó que, por precaución, el medicamento no se administra si se percibe alguna irregularidad en su estado al llegar al hospital.

“Para nosotros es importante que sus niños reciban tratamiento de forma segura, nos importa su seguridad y he dado la indicación de que no se administre ese medicamento hasta no tener la seguridad de que no vamos a tener efectos secundarios con sus niños”, comentó.