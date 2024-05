Céspedes pide a pobladores privilegiar razón en bloqueo a relleno sanitario

El gobernador de Puebla, Sergio Céspedes Peregrina hizo un llamado a los pobladores a actuar con prudencia, luego del enfrentamiento que tuvieron con policías ya que se reactivó el relleno sanitario de San Pedro Cholula.

El mandatario poblano pidió que a la brevedad se permita el ingreso de los camiones de basura, ya que esta situación está complicando la salud de los habitantes de 21 municipios, al no tener dónde llevar sus residuos.

“Imagínense la basura que están produciendo 21 municipios y que había un destino oficial que ya se revisó y está regulado para tirar y si no es ahí dónde se está tirando, ¿dónde?. No entiendo a quien dicen que no se contamine pero ellos están contaminando son quienes no permite que se llegue a ese destino”, expresó.