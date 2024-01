Creció a más del doble el número de apicultores en Querétaro capital

De 2019 a la fecha, el número de productores apícolas en el municipio de Querétaro pasó de 14 a 31, es decir, un aumento del 121%. Así lo informó el director de Desarrollo Rural y Agropecuario, Luis Muñoz, quien indicó que la meta para el cierre de la actual administración es llegar a 35 productores.

De acuerdo con el funcionario, de 1984 a 2019 el número de cajones para apicultura bajó 95%, al pasar de 14 mil 100 a 537. Por ello, se implementó un programa de apoyo para quienes se dedican a esta actividad, con el cual se logró aumentar el número de cajones a 835, un incremento de 55%.

Detalló que los apoyos consistieron en el mejoramiento de la alimentación de las poblaciones de abejas, el monitoreo de su salud y el fortalecimiento de su genética con la introducción de abejas reina.

“De los 14 con los que iniciamos hoy tenemos ya 31 apicultores, y a esos son a los que vamos a ir apoyando para que vayan creciendo su inventario. Es una actividad muy importante porque si no hay polinización no hay floración, si no hay floración prácticamente no hay frutos, no hay vida”, dijo.

Anunció además que en febrero se lanzará la convocatoria para un programa de equipamiento, con el cual los productores recibirán hasta 10 mil pesos para compra de azúcar y otros insumos de trabajo. Finalmente, destacó que desde 2019 se han entregado 1.5 millones de pesos en apoyo a apicultores.