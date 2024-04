Santiago Nieto no tiene plan B, el único plan es el Senado

Santiago Nieto Castillo, reconoció que no se tiene un Plan “B” en caso de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita una resolución en contra de la reactivación de su candidatura por el Senado.

“Yo solo tengo el plan A, que es el Senado y estoy convencido de que vamos a ganar la impugnación ante la Sala Superior, nos asiste el derecho, la razón y la justicia”, remarcó ante el recurso de reconsideración que ya se solicitó ante la instancia, luego de que la Sala Regional Toluca revocó su candidatura.

A partir de este martes, informó que se sostendrán audiencias con dos de los magistrados que integran la Sala Superior, y se está a la espera de confirmación de la presidenta y del magistrado Felipe de la Mata, no obstante, en el caso del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, decidió no tener alegatos al estar vinculado al despacho del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca.

Ante militantes y consejeros estatales, expuso los argumentos por los cuales se está buscando un “desafuero técnico”, por lo que también adelantó que presentará una queja ante la visitaduría del Tribunal por el actuar de los magistrados de la Sala Regional, pero también contra del gobierno estatal, ya que se han advertido actos irregulares.

“Estamos enterados de actos irregulares de gobierno del estado, como por ejemplo la contratación de este despacho que trajo a personas a hablar en contra mía y el que le hayan puesto escoltas por parte de gobierno del estado me parece que es una desviación de recursos para un fin de naturaleza electoral, por lo tanto, presentaremos la denuncia correspondiente”.

Reiteró que esto se trata de un atentado a la democracia, además de una violación al derecho al voto de la ciudadanía, por lo que dijo, el objetivo es que se decida quién representará al estado en las urnas y no quitando candidaturas “a la mala”.

Ante las declaraciones emitidas en las que se acusa a Morena de desacreditar las instituciones y dividir a la sociedad, remarcó que fueron los partidos políticos del PRI y PAN, que con simulación en sus gobiernos debilitaron la función de las instituciones, y que se transformen para que cumplan con el objetivo con el que fueron diseñadas.

Renuncia de Paloma Arce a Morena invita a la autocrítica y a mejorar los procesos

Ante la renuncia de Paloma Arce Islas, exdiputada local y exdelegada de Semarnat, la candidata al Senado, Beatriz Robles, refirió que es un hecho que invita a la autocrítica y a mejorar la celeridad y transparencia de los procesos internos, algo por lo que dijo lucharán desde el Senado.

“Yo si tengo un objetivo y una meta, que es que este partido (Morena) sea diferente a los demás. Las encuestas las pueden mostrar y demás, pero creo que se tienen que analizar los perfiles, porque dentro tenemos perfiles totalmente competitivos y no solamente debemos traer perfiles eternos y que luego luego lleguen a un puesto”, dijo.

En tanto Rosalba Vázquez, presidenta del Consejo Estatal, lamentó la salida de Arce Islas, y aclaró que no hay candidaturas definidas y será la Comisión Nacional de Elecciones la única instancia que podrá dar a conocer este listado.